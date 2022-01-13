Сколько будет стоить восстановить учет для ИП на упрощенке «доходы минус расходы»? Бухгалтеры называют цену от 3 до 20 тыс. рублей в месяц.

Спрашивает наш подписчик.

«ИП на УСН 15 %, торговля, нужно считать авансовые платежи и сделать годовую декларацию. Сам ИП в экселе ведёт расходы и доходы. Нужно проверять сравнить с документами. Сколько стоит такая услуга подскажите пожалуйста».

В комментариях пишут, что это, по сути, восстановление учета. Минимальную цену для такой услуги называют от 3 тысяч рублей в месяц. А кто-то готов работать за цену повыше:

«Я согласилась бы за 10 тыс. сделать книгу доходов расходов и декларацию».

А кто-то и побольше цену назвал:

«Тысяч 15-20 за книгу доходов и расходов, включая декларацию по УСН, тоже в формате эксель».

Коллеги, а вы как думаете? Пишите в комментариях.