Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚖️ Суды запретили налоговикам запрашивать документы, которые им хочется

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати
Скачать

Налоговики вне проверки запросили у компании договоры, акты выполненных работ, карточки и обороты некоторых счетов, регистры налогового учета. Суды в трех инстанциях обяснили, что так делать нельзя.

Суды сказали: согласно ч. 1 ст. 93.1 УК, налоговики могут требовать документы или информацию, но только если укажут, по какой именно сделке. А в данном деле указания на конкретную сделку не было.

О требованиях советуем посмотреть запись вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».

Судьи пришли к выводу, что налоговикам была известна конкретная сделка между компанией и ИП, но они захотели вообще все документы по взаимоотношениям за определенный период. А значит, инспекторы неправомерно потребовали эти документы. 

В итоге налоговикам отказали.

Дело № А08-10169/2020, постановление кассации можно скачать во вложении.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить