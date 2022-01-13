Налоговики вне проверки запросили у компании договоры, акты выполненных работ, карточки и обороты некоторых счетов, регистры налогового учета. Суды в трех инстанциях обяснили, что так делать нельзя.

Суды сказали: согласно ч. 1 ст. 93.1 УК, налоговики могут требовать документы или информацию, но только если укажут, по какой именно сделке. А в данном деле указания на конкретную сделку не было.

Судьи пришли к выводу, что налоговикам была известна конкретная сделка между компанией и ИП, но они захотели вообще все документы по взаимоотношениям за определенный период. А значит, инспекторы неправомерно потребовали эти документы.

В итоге налоговикам отказали.

Дело № А08-10169/2020, постановление кассации можно скачать во вложении.