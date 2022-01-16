В ФНС рассказали, что все больше налогов бизнеса будут считать сами налоговики — и нагрузка на бухгалтеров снижается. Но в «1С» говорят, что теперь бухгалтерам придется проверять, правильно ли ФНС считает налоги. Об этом зашла речь на Гайдаровском форуме-2022.

Глава ФНС Даниил Егоров озвучил проекты, которые снижают нагрузку по учету с бизнеса:

режим для самозанятых;

АУСН;

единый налоговый платеж, который введут с 2023 года.

«Бухгалтер за многие годы стал как бы представителем налоговой на зарплате у предприятия. И его руководителю важно, чтобы все было сделано правильно, и у ведомства не было к компании претензий», — сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

По его словам, теперь бухгалтер должен перейти на другую сторону прилавка и проверять — правильно ли ФНС насчитала компании налоги.

А как вы считаете, снизится ли в ближайшее время нагрузка на бухгалтеров?