В ФНС рассказали, что все больше налогов бизнеса будут считать сами налоговики — и нагрузка на бухгалтеров снижается. Но в «1С» говорят, что теперь бухгалтерам придется проверять, правильно ли ФНС считает налоги. Об этом зашла речь на Гайдаровском форуме-2022.
Глава ФНС Даниил Егоров озвучил проекты, которые снижают нагрузку по учету с бизнеса:
- режим для самозанятых;
- АУСН;
- единый налоговый платеж, который введут с 2023 года.
«Бухгалтер за многие годы стал как бы представителем налоговой на зарплате у предприятия. И его руководителю важно, чтобы все было сделано правильно, и у ведомства не было к компании претензий», — сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.
По его словам, теперь бухгалтер должен перейти на другую сторону прилавка и проверять — правильно ли ФНС насчитала компании налоги.
А как вы считаете, снизится ли в ближайшее время нагрузка на бухгалтеров?
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.