Налоговики рассылают блогерам через мессенджеры напоминания платить налоги

Инспекторы пишут пользователям, которые зарабатывают на рекламе через соцсети, что нужно платить налоги, а для этого рекомендуют регистрироваться ИП или самозанятыми. Налоговик считает, что при небольшом доходе никого ловить не будут.

Все началось со скриншота мессенджера, где пользователю Instagram некто напоминает, что надо платить налоги с доходов от предпринимательской деятельности. А для этого зарегистрироваться самозанятым или ИП.

Скриншот разместили в телеграм-канале «Мытарь» со словами «неужто началось?». А автор канала «Налоговый инспектор» рассказал, что налоговики могут сделать, если решат взяться за такого-вот «доморощеного предпринимателя».

По его словам, в обозримом прошлом из ФНС никаких вводных не поступало по поиску сокрытых доходов среди «физиков» от соцсетей. Методических рекомендаций тоже нет.

Кроме того, искать каждого физика, который зарабатывает в интернете и не платит с этого налоги, достаточно непросто. Самый простой вариант — человек получает деньги на свою карту. Казалось бы, вот состав ст. 14.1 КоАП, но не все так просто. В отношении такого неплательщика нужно проводить выездную проверку, но делать ее никто не будет — цифры не те.

А если деньги получает кто-то другой, или вообще непонятно куда они идут — тут самое большое, что могут сделать инспекторы — писать в личку и просить заплатить налоги.

Конечно, по словам автора канала, можно провести контрольные мероприятия и все выяснить, кто оказывает услуги, кто деньги получает и пр. Но выхлоп и трудозатраты будут несопоставимы.

Еще что можно сделать с таким злостным неплательщиком налогов — вызвать на рабочую группу. Но и там максимум, что могут налоговики — начать запугивать уголовкой.

Причем, на уголовную ответственность еще нужно нарушить на определенные суммы:

ст. 198 УК будет, если науклоняться на сумму более 2 млн 700 тыс. за 3 года, то есть при 13 % НДФЛ доход должен составить более 20 миллионов за 3 года, и при этом никаких налоговых вычетов;

ст. 171 УК — предпринимательская деятельность без регистрации, тут для состава преступления нужно заработать более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

А потому, считает автор, никто мелких инстаблогеров трогать не будет. По крайней мере, пока.