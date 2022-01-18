💥 Налоговики не будут списывать со счета ИП все подчистую в счет уплаты налогов

При списании долгов по налогам со счета ИП там должны оставлять прожиточный минимум на ИП и его иждивенцев. Но на практике эта норма не работает. Поэтому скоро изменят НК.

За долги по налогам могут приостановить операции по счету и списать задолженность (статья 76 НК).

Но еще в 2001 году Конституционный суд постановил, что ИП хоть и отвечает по своим долгам всем своим имуществом, деньги на жизнь у него должны быть свободны от взыскания.

Однако это все теория. На практике это правило не работает, указал Верховный суд в Определении от 23.08.2021 по делу № А41-19216/2020.

Об этом решении суда мы писали тут.

Банки вынуждены исполнять решения ФНС без дополнительных условий и блокировать все деньги ИП. У них нет права запросить у бизнесмена документы о защите денег от списания.

Но это скоро исправят. ФНС и Минфин сейчас разрабатывают поправки в НК, чтобы учесть позицию Верховного суда.

Своим решением ВС запретил блокировать личные счета предпринимателей.

О грядущих поправках в НК поведал Минфин в письме № 03-02-11/104175 от 21.12.2021.