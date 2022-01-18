Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Инспекции начали принимать 6-НДФЛ без корректировки КБК

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика 6-НДФЛ
Версия для печати

Бухгалтеры сообщают номера инспекций, в которые удалось сдать годовой отчет 6-НДФЛ без проблем.

Спрашивает наш подписчик.

«Коллеги! А какие ИФНС в Москве уже приняли 6-НДФЛ?».

О проблемах со сдачей 6-НДФЛ из-за якобы неверных КБК на «Клерке» недавно писали. Бухгалтеры советовали повременить сдавать отчет.

В комментариях рассказали об ИФНС № 8, туда 7 января отправили, но требуется уточненить КБК:

1

Кроме того, перечислили номера налоговых инспекций, в которые удалось сдать без проблем:

  • ИФНС № 4;
  • ИФНС № 31;
  • ИФНС № 26;
  • ИФНС № 19;
  • ИФНС № 1;
  • ИФНС № 27;
  • ИФНС № 7;
  • ИФНС № 17;
  • ИФНС № 28 (но часть — с уточнением КБК)
  • ИФНС № 15;
  • ИФНС № 16;
  • ИФНС № 43;
  • ИФНС № 19, с уточнениями КБК.

Также пишут, что в Санкт-Петербурге частично сразу приняли, и частично — сегодня.

Коллеги из других регионов, пишите в комментариях, где 6-НДФЛ без проблем сдаются.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить