Инспекции начали принимать 6-НДФЛ без корректировки КБК

Бухгалтеры сообщают номера инспекций, в которые удалось сдать годовой отчет 6-НДФЛ без проблем.
Спрашивает наш подписчик.
«Коллеги! А какие ИФНС в Москве уже приняли 6-НДФЛ?».
О проблемах со сдачей 6-НДФЛ из-за якобы неверных КБК на «Клерке» недавно писали. Бухгалтеры советовали повременить сдавать отчет.
В комментариях рассказали об ИФНС № 8, туда 7 января отправили, но требуется уточненить КБК:
Кроме того, перечислили номера налоговых инспекций, в которые удалось сдать без проблем:
- ИФНС № 4;
- ИФНС № 31;
- ИФНС № 26;
- ИФНС № 19;
- ИФНС № 1;
- ИФНС № 27;
- ИФНС № 7;
- ИФНС № 17;
- ИФНС № 28 (но часть — с уточнением КБК)
- ИФНС № 15;
- ИФНС № 16;
- ИФНС № 43;
- ИФНС № 19, с уточнениями КБК.
Также пишут, что в Санкт-Петербурге частично сразу приняли, и частично — сегодня.
Коллеги из других регионов, пишите в комментариях, где 6-НДФЛ без проблем сдаются.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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