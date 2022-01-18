Проценты по займу облагаются НДФЛ, а не НПД

Доход, полученный в виде процентов по договорам займа, не признается объектом налогообложения НПД. Потому что заем – это услуга.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/105745 от 24.12.2021.

Самозанятые могут на НПД продавать собственные товары, оказывать услуги, выполнять работы.

Услуга по нормам НК – это «деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности».

В договоре займа же нет никаких признаков услуг.

Таким образом проценты по займу нельзя провести как доход самозанятого на НПД.

Если проценты выплачивает организация, она будет налоговым агентом по НДФЛ.