Проценты по займу облагаются НДФЛ, а не НПД

Доход, полученный в виде процентов по договорам займа, не признается объектом налогообложения НПД. Потому что заем – это услуга.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/105745 от 24.12.2021.
Самозанятые могут на НПД продавать собственные товары, оказывать услуги, выполнять работы.
Услуга по нормам НК – это «деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности».
В договоре займа же нет никаких признаков услуг.
Таким образом проценты по займу нельзя провести как доход самозанятого на НПД.
Если проценты выплачивает организация, она будет налоговым агентом по НДФЛ.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.