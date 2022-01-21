Бухгалтеры разбираются, что делать со сдачей НДС, если главбух в больнице и сдать не может

Бухгалтеры рассказали, как сдавать декларацию по НДС, если главбух этого физически сделать не может (в реанимации). Сошлись на мнении, что нужно оплатить хотя бы 1/3, сдать нулевку, при этом известить контрагентов о форс-мажоре. А потом уточняться.
Спрашивает наш подписчик.
«Главбух в единственном числе накануне НДС попадает в больницу, экстренно прооперирована. До 25-го не выпишут, возможности сделать корректную отчётность нет.
Есть ли какие-то варианты, кроме того, как сдать нулёвку с последующей отправкой верной уточненки? Какие последствия для её компании? То, что у контрагентов подвиснут вычеты до сдачи уточненки, понятно».
В комментариях советуют сдать нулевку, а потом пересдать декларацию, объяснив нулевку техническим сбоем. И обязательно уведомить контрагентов, чтобы они не пострадали.
А вот более конкретный совет:
«Нулевку можно сдать. Но если есть возможность сдать отчет с какими-либо данными, то есть показать хотя бы часть реализаций, я бы сделала так. Что бы не всех контрагентов в раз подставлять и запросов потом меньше будет. А потом бы уточненку».
Кроме того, советуют хотя бы 1/3 предполагаемого налога оплатить.
Коллеги, а что вы посоветуете? Пишите в комментарии.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс повышения квалификации 120 часов по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.