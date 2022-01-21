Бухгалтеры разбираются, что делать со сдачей НДС, если главбух в больнице и сдать не может

Бухгалтеры рассказали, как сдавать декларацию по НДС, если главбух этого физически сделать не может (в реанимации). Сошлись на мнении, что нужно оплатить хотя бы 1/3, сдать нулевку, при этом известить контрагентов о форс-мажоре. А потом уточняться.

Спрашивает наш подписчик.

«Главбух в единственном числе накануне НДС попадает в больницу, экстренно прооперирована. До 25-го не выпишут, возможности сделать корректную отчётность нет.

Есть ли какие-то варианты, кроме того, как сдать нулёвку с последующей отправкой верной уточненки? Какие последствия для её компании? То, что у контрагентов подвиснут вычеты до сдачи уточненки, понятно».

В комментариях советуют сдать нулевку, а потом пересдать декларацию, объяснив нулевку техническим сбоем. И обязательно уведомить контрагентов, чтобы они не пострадали.

А вот более конкретный совет:

«Нулевку можно сдать. Но если есть возможность сдать отчет с какими-либо данными, то есть показать хотя бы часть реализаций, я бы сделала так. Что бы не всех контрагентов в раз подставлять и запросов потом меньше будет. А потом бы уточненку».

Кроме того, советуют хотя бы 1/3 предполагаемого налога оплатить.

Коллеги, а что вы посоветуете? Пишите в комментарии.