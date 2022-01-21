Бухгалтеры, а у вас бывает синдром самозванца?

На «Клерке» недавно выяснили, что почти половина бухгалтеров жалуются на профессиональное выгорание. Есть тут такие, у кого есть «синдром самозванца»?

После флешмоба юристов в социальных сетях о выгорании мы запустили опрос на «Клерке». Результаты опроса не очень оптимистичные — больше 40% бухгалтеров или уже выгорают, или ждут выгорания в ближайшее время.

А в Facebook затронули другую тему — так называемый, «синдром самозванца».

Синдром самозванца — это когда человек отрицает свою компетентность, несмотря на объективную экспертность его знаний и значимость его достижений.

К примеру, человек считает, что все, чего он достиг - это счастливая случайность. Или что это он не сам, а ему помогли.

Потыкайте в опросе: