Совместная проверка полиции и налоговиков не нашла, что предъявить ИП. Докопались до патента и количества цветов, которые продает в одни руки. Якобы больше 25 штук — уже опт. Бухгалтеры пришли к выводу, что это заказ конкурентов.

Спрашивает наш подписчик.

«В пятницу по чьей-то жалобе пришла проверка к клиенту, ИП. Налоговая совместно с МВД. Розничная торговля цветами. Всю пятницу выносили мозг. Грозились изъять компьютеры (ха 3 раза). Думали-думали-думали, что же предъявить.

В итоге сегодня выдали прекрасное — если продаёте одному розничному покупателю больше 25 штук хоть чего-либо, это опт. Под патент вы не попадаете.

Хорошо, что сказали по телефону, и не мне, а самому ИП. Я бы ржала в голос. Предприниматель тоже не дурак, попросил сослаться на норму в законодательстве, когда букет из 101 розы это опт, звонившая бросила трубку, прежде пообещав вызвать на комиссию.

Вот думаю, если я купила сегодня одинаковых тетрадей ребёнку в количестве 30 штук, это же тоже опт? А в чеке магазина канцтоваров — тоже патентная СНО».

Дальше в комментариях автор уточнила, что пришло 23 человека в 6 магазинов и в офис.

В комментариях пришли к выводу, что это конкуренты заказали. Других объяснений не находят.

«Если документально оформляют, может, жалобу на превышение полномочий. В том числе, в прокуратуру. Так сказать, в противовес».

Автор пишет, что письменно ничего не оформляли, только словами пытались надавить. Что тоже косвенно указывает на конкурентов.

А еще советуют в таких случаях жалобу в управление подавать и грамотного юриста нанимать.