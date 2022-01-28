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Хотим ваши отзывы о Docsvision. Кто с ними работал?

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Рубрика CRM
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Кто работал с компанией Docsvision, нужны ваши отзывы для «Рейтинга компаний» на «Клерке».

Docsvision — платформа для управления цифровым контентом, электронным документооборотом и бизнес-процессами предприятия.

Компания ведет интересный блог на «Клерке» о цифровой трансформации, документообороте и бухгалтерии. Вот о чем пишут:

В интернете мы не смогли найти свежих отзывов о компании. Вот примеры самых последних по времени:

1

Даже на каком-то форуме делились:

3

Последний, кстати, самый свежий — 2019 года.

Друзья, предлагаем это исправить. Нужны ваши отзывы, если вы с этой компанией работали. Напишите свое мнение в «Рейтинге компаний».

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