Хотим ваши отзывы о Docsvision. Кто с ними работал?

Кто работал с компанией Docsvision, нужны ваши отзывы для «Рейтинга компаний» на «Клерке».

Docsvision — платформа для управления цифровым контентом, электронным документооборотом и бизнес-процессами предприятия.

Компания ведет интересный блог на «Клерке» о цифровой трансформации, документообороте и бухгалтерии. Вот о чем пишут:

В интернете мы не смогли найти свежих отзывов о компании. Вот примеры самых последних по времени:

Даже на каком-то форуме делились:

Последний, кстати, самый свежий — 2019 года.

Друзья, предлагаем это исправить. Нужны ваши отзывы, если вы с этой компанией работали. Напишите свое мнение в «Рейтинге компаний».