Хотим ваши отзывы о Docsvision. Кто с ними работал?

Кто работал с компанией Docsvision, нужны ваши отзывы для «Рейтинга компаний» на «Клерке».
Docsvision — платформа для управления цифровым контентом, электронным документооборотом и бизнес-процессами предприятия.
Компания ведет интересный блог на «Клерке» о цифровой трансформации, документообороте и бухгалтерии. Вот о чем пишут:
- Налоговый мониторинг взамен традиционных проверок. Как это работает?
- Страшная правда о том, сколько мы можем сэкономить с переходом на ЭДО внутри холдинга
- Электронный архив: как отправить бухгалтера на удаленку
В интернете мы не смогли найти свежих отзывов о компании. Вот примеры самых последних по времени:
Даже на каком-то форуме делились:
Последний, кстати, самый свежий — 2019 года.
Друзья, предлагаем это исправить. Нужны ваши отзывы, если вы с этой компанией работали. Напишите свое мнение в «Рейтинге компаний».
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.