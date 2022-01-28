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К тамбовским налоговикам пришли с обысками

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Рубрика УК РФ
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Инспекторов подозревают во взятках от ООО «Автодор-Тамбов» за то, что они закрыли глаза на некоторые результаты налоговой проверки.

Сама компания фигурирует в уголовном деле о неуплате налогов на сумму более 50 млн рублей.

Как считают силовики, инспекторы занижали суммы доначисленных налогов в акте выездных налоговых проверок.

ООО «Автодор-Тамбов» — крупный подрядчик по строительству дорог в регионе. В общей сложности компания получила около 15 млрд рублей на госзакупках.

По материалам «Блокнот Тамбов».

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