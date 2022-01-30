💉💸 Порядок оплаты за выходные для вакцинированных устанавливает работодатель

Некоторые работодатели вняли призывам власти и профсоюзов и ввели у себя выходные за вакцинацию. Людям дают по 2 оплачиваемых дня после прививки, но они все равно недовольны. Не устраивает оплата!
Дело в том, что оплата по-среднему за эти дни может быть чуть ниже, чем просто оплата рабочего дня.
Такую ситуацию разобрал Роструд.
В компании утвержден нормативный акт по такому прививочному допотпуску. Там прописана оплата по-среднему.
Но сотрудник требует, чтобы ему доплатили до оклада. Ведь если бы он в эти дни работал, он получил бы чуть больше.
Но такие требования сотрудника необоснованы, считает Роструд.
Работодатель исходя из своего финансового состояния устанавливает условия и порядок предоставления оплачиваемых дней за прививку от ковида.
Если условия прописаны в ЛНА, работодатель обязан их выполнять, даже если сотрудник не согласен.
Кстати, недавно Минфин и ФНС пояснили, что оплату этих послепрививочных дней нельзя включать в расходы, потому что такого мини-отпуска нет в ТК.
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