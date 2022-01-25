💣 Оплату выходных за вакцинацию не дают включать в расходы, потому что ее нет в ТК

Власти и профсоюзы настоятельно рекомендовали работодателям давать людям по 2 выходных за вакцинацию. Но этой нормы нет в ТК, а значит и учитывать выплату в расходах по налогу на прибыль нельзя.

К такому выводу пришла ФНС в письме № СД-4-3/329@ от 14.01.2022.

Согласно п. 24 ст. 270 ТК, в расходах не учитывают затраты на оплату дополнительно предоставляемых по колдоговору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам.

То есть отпуск должен быть по трудовому законодательству. В противном случае такие затраты не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Чтобы у работодателей была возможность учитывать в расходах такие выплаты, надо внести изменения в ТК и прописать там порядок предоставления отпусков за вакцинацию, заявляет ФНС.

Аналогичное разъяснение дает и Минфин в письме от 03.12.2021 № 03-03-06/3/98308.

Роструд в письме № ПГ/30835-6-1 от 20.10.2021 сообщал, что по ТК обязанности давать выходные вакцинированным у работодателя нет. Но ТК дает работодателю широкие возможности для самостоятельного регулирования вопросов организации труда работников.

Но как видим, эти широкие возможности работодателей не очень вписываются в узкие рамки НК.