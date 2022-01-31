Замглавы ФСС региона попал под следствие

Замруководителя ФСС Татарстана подозревают в должностных преступлениях. По мнению следствия, чиновник нарушил сразу две статьи УК — превысил должностные полномочия и препятствовал предпринимательской деятельности.

В декабре 2021 — январе 2022 чиновник был председателем комиссии по госзакупкам и незаконно отклонил заявку одной из фирм в двух электронных аукционах на покупку абсорбирующего белья на суммы 31 млн и 188 млн рублей соответственно. Хотя изначально компанию признали победителем в аукционах.

Уголовное дело завели по двум статьям: ч. 1 ст.169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Чиновник свою причастность к совершению преступления признал.

По материалам сайта СК по Татарстану.

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