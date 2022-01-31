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Бухгалтеры разделились на тех, кто указывает в декларации убытки и на тех, кто не указывает

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Стоит или нет указывать в декларации убытки, рассказывают бухгалтеры. Кто-то честно указывает и сразу готовит пояснения, если налоговики их потребуют. А кто-то пусть небольшую, но прибыль показывает.

Спрашивает наш подписчик.

«Собираюсь сдать декларацию с убытком вместо прибыли. Вы сдавали? И что, вас потом терроризировала налоговая инспекция? Или как это все происходит?»

В комментариях пишут, как сдают с убытком — заранее готовят пояснительную записку, почему убыток. Как прилетает требование — сразу отправляют. И все документы в сканах заранее лежат.

«Я отправляла табличку с расшифровкой расходов по статьям (расшифровка — без фанатизма, крупными мазками), а также объясняла в общих чертах причину убытка. Других последствий не было».

А кто-то пишет, что лучше убытки не показывать. Пусть всего пять рублей, но лучше прибыль показать — меньше вопросов.

Коллеги, а как вы поступаете? Потыкайте опрос, пожалуйста.

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