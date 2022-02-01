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Через три года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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В общем случае минимальный срок владения жильем составляет 5 лет. После этого продажа не будет облагаться НДФЛ. Но по приватизированным квартирам срок — 3 года.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/1156 от 13.01.2022.

Если приватизация была по закону от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», то через 3 года квартиру можно продать и при этом не платить НДФЛ и не сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры: таблица

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