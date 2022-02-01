Налоговики прислали запрос по сотруднику о его бывшей работе? Бухгалтеры советуют, как отвечать

Если налоговики хотят знать о взаимоотношениях вашего сотрудника с некой компанией — пусть хотят. Вопрос только, знает ли нынешний работодатель, что конкретно делал на бывшей работе его сотрудник? И обязан ли он это знать?
Спрашивает наш подписчик.
По словам автора поста, есть два ООО, назовем их «Ромашка» и «Лютик». Никаких взаимоотношений между ними никогда не было. Но в «Лютике» работает некто, скажем Петров, который как-то подрабатывал в «Ромашке» курьером и в доверенности по какой-то сделке засветился.
Теперь в «Ромашке» выездная проверка, налоговики присылают в «Лютик» запрос по ст. 93 НК — и требуют по этому Петрову трудовой договор, выписку из трудовой с 2018 года, характеристику.
У автора поста, собственно, вопрос: что на это отвечать? И нужно ли?
В комментариях посоветовали дать, что просят. Характеристику — общими словами. А еще пишут, что о взаимоотношениях с другой компанией работодатель знать не обязан.
«А если ответить, что „Лютик“ ничего не знает о взаимоотношениях Петрова с „Ромашкой“? Да и не обязаны знать».
И к этому еще рекомендуют отвечать только на те вопросы налоговиков, которые касаются именно организации автора поста. И еще совет:
«Пусть уточняют формулировки вопросов. Не призываю обострять отношения, манера общения должна быть преисполнена уважительностью и внешней доброжелательностью».
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