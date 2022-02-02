Чтобы налоговики не успевали придумать требование, отправляйте декларацию в последние дни, советуют бухгалтеры

Налоговики рассылают компаниям на УСН 15% требования, в которых хотят КУДиР и всю первичку. Бухгалтеры делятся лайфхаками, что им отвечать. А заодно советуют сдавать декларацию впритык ко сроку — чтобы налоговикам было некогда требования слать.

Спрашивает наш подписчик.

«Уже по двум компаниям на УСН 15% с минимальным налогом за 2021 год прилетели требования предоставить книгу и всю первичку.

Очень хочется грамотно послать, есть у кого опыт?».

А в комментариях пишут, что в своем случае ответили:

«Было такое в прошлом году. Ответили, что спасибо, что волнуетесь, но все доходы и расходы (доходы минус расходы) отражены в полном объеме».

И добавили, что ответить все равно что-то нужно. А еще советуют лайфхак:

«Я с некоторых пор стараюсь сдавать в последние дни, когда у них много работы и задавать глупые вопросы некогда».

Правда, по словам других подписчиков, такое не всегда работает.