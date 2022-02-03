О сокращении штата надо будет сообщать в ЦЗН по новой форме

Для работодателей утвердили пять новых форм отчетности в центр занятости.
Вышел приказ Минтруда № 24 от 26.01.2022.
Утвердили следующие сведения:Кроме того, утвердили форму, по которой Роструд будет ежедневно сообщать в Минтруд о количестве безработных и количестве вакансий.
- о ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении сотрудников;
- об установлении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства;
- о введении процедур банкротства;
- для проведения профреабилитации и содействия занятости инвалидов;
- о наличии рабочих мест для инвалидов.
Данные по вакансиям в ЦЗН (в том числе через систему «Работа в России») работодатели передают по форме, утвержденной приказом Минтруда от 20.12.2021 № 738н. Об этом мы рассказывали здесь.
Также приказом установлено, что ПФР должен раз в неделю передавать в Роструд информацию о количестве работающих, принятых и уволенных в разрезе организаций.Пенсионщики должны указывать ОКВЭД компании, ИНН и КПП.
Все это необходимо для оперативного мониторинга рынка труда.
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