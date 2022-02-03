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О сокращении штата надо будет сообщать в ЦЗН по новой форме

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Рубрика Трудовые отношения
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Для работодателей утвердили пять новых форм отчетности в центр занятости.

Вышел приказ Минтруда № 24 от 26.01.2022.

Утвердили следующие сведения:

  • о ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении сотрудников;
  • об установлении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства;
  • о введении процедур банкротства;
  • для проведения профреабилитации и содействия занятости инвалидов;
  • о наличии рабочих мест для инвалидов.
Кроме того, утвердили форму, по которой Роструд будет ежедневно сообщать в Минтруд о количестве безработных и количестве вакансий.

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Данные по вакансиям в ЦЗН (в том числе через систему «Работа в России») работодатели передают по форме, утвержденной приказом Минтруда от 20.12.2021 № 738н. Об этом мы рассказывали здесь.

Также приказом установлено, что ПФР должен раз в неделю передавать в Роструд информацию о количестве работающих, принятых и уволенных в разрезе организаций.

Пенсионщики должны указывать ОКВЭД компании, ИНН и КПП.

Все это необходимо для оперативного мониторинга рынка труда.

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