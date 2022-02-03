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Работающих родителей предложили первыми переводить на удаленку

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Рубрика Трудовое право
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Сотрудники, у которых маленькие дети сидят дома, тоже должны работать из дома, считают в Совете Федерации.

Сенатор Инна Святенко рекомендует работодателям в первую очередь переводить на удаленку именно таких сотрудников.

Инна Святенко считает, что первыми должны уйти на такой режим родители младшеклассников и детсадовцев, которые сидят дома из-за карантина.

По ее словам, основанием для такой дистанционной работы может послужить копия предписания Роспотребнадзора о закрытии группы в детском саду либо школьного класса на карантин, передает ИА ТАСС.

Недавно на «Клерке» писали, что Минтруд призвал всех работодателей перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников.

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