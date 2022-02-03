Хотим ваши отзывы о компании «Профдело»

Кто работал с «Профделом»? «Клерку» нужны ваши отзывы для «Рейтинга компаний».
«Профдело» — консалтинговый центр, оказывает поддержку бизнесу. Бухгалтерские, юридические, бизнес-услуги. Даже главбуха вам подберут, если надо.
К слову сказать, Татьяна Никанорова, основатель и гендиректор компании, когда-то работала на «Клерке». Наш человек! :-)
Компания ведет интересный блог. Вот что пишут:
- Какие налоговые льготы для IT-компаний действуют в 2022 году.
- Единый налоговый платеж: еще одна головная боль для бизнеса?
- УСН в 2022: новые лимиты и новые правила.
Вот что пишут клиенты компании:
Вот еще:
На «Клерке», что несколько даже обидно, отзывов о компании нет. И мы очень хотим это исправить. Расскажите, как она вам? Может быть, вы уже работали с ними или только начали сотрудничество?
Ждем ваши отзывы.
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