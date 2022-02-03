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Хотим ваши отзывы о компании «Профдело»

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Рубрика Бухгалтерия
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Кто работал с «Профделом»? «Клерку» нужны ваши отзывы для «Рейтинга компаний».

«Профдело» — консалтинговый центр, оказывает поддержку бизнесу. Бухгалтерские, юридические, бизнес-услуги. Даже главбуха вам подберут, если надо.

К слову сказать, Татьяна Никанорова, основатель и гендиректор компании, когда-то работала на «Клерке». Наш человек! :-)

Компания ведет интересный блог. Вот что пишут:

Вот что пишут клиенты компании:

1

Вот еще:

2

На «Клерке», что несколько даже обидно, отзывов о компании нет. И мы очень хотим это исправить. Расскажите, как она вам? Может быть, вы уже работали с ними или только начали сотрудничество? 

Ждем ваши отзывы.

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