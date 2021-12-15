Ненормированный рабочий день: права работников и штрафы работодателям

При приёме на работу, ещё на моменте предварительного собеседования, вас сразу могут предупредить, что придётся задерживаться после работы, и это только приветствуется. В современных условиях для предпринимателей использование труда работников после окончания их рабочего дня стало привычным делом. Давайте разберёмся насколько это законно, и можно ли отказаться от столь заманчивого предложения.

Конечно же, работа за пределами рабочего времени является скорее исключением, нежели нормой. Поэтому, в первую очередь, необходимо понять, сколько часов рабочего времени будет для работника этой самой нормой.

Исходя из определения рабочего дня, данного в нормативно-правовом документе «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, утверждённые Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005» следует, что рабочий день – это установленная законодательством продолжительность работы (в часах) в течение суток (Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда).

Казалось бы, все логично, только вот Трудовой кодекс не содержит никаких ограничений длительности рабочего дня. В соответствии со ст. 91 ТК РФ определена лишь максимальная продолжительность рабочей недели. Она не должна превышать 40 рабочих часов. Исходя из этого, работодатели при использовании в организации графика пятидневной рабочей недели, как правило, устанавливают восьмичасовой рабочий день, чтобы равномерно распределить нагрузку своих работников в течение недели.

А может ли предприниматель заставить работать сверх установленной нормы, т. е. работать больше, чем 40 рабочих часов в неделю? При возникновении производственной необходимости, в принципе, может.

Трудовым кодексом не запрещено привлекать работников для выполнения работы и за пределами их рабочего времени, например, если сотрудник работает в режиме ненормированного рабочего дня или привлекается к сверхурочной работе (ст. 97 ТК РФ). При этом, работа в режиме ненормированного рабочего дня, и сверхурочная работа не тождественны, они имеют ряд принципиальных отличий. Так, например, если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня, время, отработанное им за пределами рабочей смены, не относится к сверхурочной работе (Письмо Минтруда РФ от 05.03.2018г. № 14-2/В-149).

Так что же собой представляет режим работы с ненормированным рабочим днём?

Он представляет собой совершенно особенный режим работы.

Работая на таком графике, вам следует быть готовыми, что при необходимости, начальник может распорядиться продолжить работу несмотря на то, что рабочий день уже закончился (или ещё не начался). И его требование будет вполне законным. Подчеркну, что задержать вас могут только «при необходимости», а значит подобные распоряжения начальства должны носить эпизодический характер.

О том, что вы будете работать в таком нестандартном режиме, работодатель должен проинформировать вас ещё на стадии оформления трудовых отношений (ст. 68 ТК РФ).

А ваша должность должна входить в перечень должностей работников или выполняемых ими работ, для которых в организации применяется режим с ненормированным рабочим днём. Сам перечень должен быть зафиксирован в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

Чаще всего ненормированный рабочий день устанавливают тем работникам, для которых:

нет возможности точного учёта отработанного времени, например, продолжительность рабочего дня врача-педиатра будет зависеть от количества вызовов для посещения больных детей на дому и от сложности осмотров;

рабочее время по характеру труда делится на части неопределённой продолжительности. Например, рабочая смена доярки обычно разбита как минимум на две части (утренняя и вечерняя дойка и они по времени могут быть разными);

время труда и отдыха преимущественно определяется работниками самостоятельно, например, время работы людей творческих профессий, актёров, режиссеров и т.п.

Следует помнить, что режим ненормированного рабочего времени не применим к тем работникам, которые трудятся на условиях неполной рабочей недели.

Само же понятие ненормированного рабочего дня дано в ст. 101 ТК РФ. Исходя из требований данной статьи можно выделить четыре основных критерия, характерных именно для режима работы с ненормированным рабочим днём:

1. Работа выполняется за пределами рабочего времени.

Это вовсе не означает, что на работе надо будет задерживаться именно после рабочей смены. Вас могут «попросить» выйти и до её начала. Всё будет зависеть от производственной необходимости.

2. К такой работе можно привлекать людей только по необходимости и на основании письменного распоряжения работодателя.

Однако, если начальник дал вам соответствующее распоряжение устно, не спешите его игнорировать. В судебной практике есть решения, в которых подтверждением необходимости выполнения работы после окончания смены послужил факт приёма работника на график работы с ненормированным рабочим днём, а также документы по учёту рабочего времени (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 № А45-15265/2015).

Если же инициатива задержаться на работе после окончания рабочего дня исходит лично от вас, знайте, такая работа не будет считаться выполняемой в режиме ненормированного рабочего времени. Мало того, такая задержка не может быть отнесена и к сверхурочной работе (Письмо Минтруда от 05.03.2018 № 14-2/В-149). По своей инициативе вы можете задерживаться хоть каждый день и до поздней ночи, учитывать отработанное время сверх нормы и оплачивать такую переработку работодатель не обязан.

3. Работа, выполняемая за пределами рабочего дня, должна носить эпизодический характер.

Здесь всё просто, каким бы ни был производственный процесс, начальник не вправе требовать от вас систематически работать дополнительно. Да, иногда, при возникновении необходимости, по распоряжению начальника вам придётся задерживаться или раньше приступать к работе, т.к. вы приняты на график работы с ненормированным рабочим днём, но не каждый день (Письмо Роструда от 07.06.2008 № 1216-6-1). Вас не могут обязать работать дополнительно чаще 3-х дней в неделю. В противном случае, нарушается условие эпизодичности. Такой же точки зрения придерживаются и суды (Определение Верховного суда Республики Тыва от 19.10.2010 по делу № 33-817/2010; Определении Красноярского краевого суда от 20.02.2016 № 4Г-554/2016).

А на какое количество часов при режиме с ненормированным рабочим днём вас могут «попросить остаться»? Здесь я, наверное, вас огорчу, т. к. время такой дополнительной работы не нормируется. При использовании режима ненормированного рабочего дня не установлено каких-либо ограничений продолжительности работы сверх нормы рабочего времени (опять же, не следует путать этот режим работы с привлечением работников к сверхурочной работе, для которой такие нормы предусмотрены).

Если надзорными органами будет установлен факт привлечения к работе сотрудников с ненормированным рабочим днём за пределами их рабочего времени на постоянной основе, работодателю будет грозить административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Размер штрафа для организации может составить от 30 000 до 50 000 руб.

4. Должность работника или выполняемая им работа должны быть включены в перечень должностей с ненормированным рабочим днём.

Учёт отработанного времени для работников с ненормированным рабочим днём ведётся в общем порядке. В соответствии со ст. 91 ТК РФ учитываются все часы, фактически отработанные работником. Работа, выполняемая сверх нормы рабочего времени, при графике работы с ненормированным рабочим днём оплачивается за фактически отработанное время без каких-либо повышающих коэффициентов.

Обратите внимание, если ваша должность или работа не включены в указанный перечень, при распоряжении руководства о дополнительной работе сверх установленного рабочего дня оплата производится, как для сверхурочной работы.

Понятно, что такие «просьбы», еще немножечко поработать, должны как-то компенсироваться. Трудовым законодательством для работников, принятых на график с ненормированным рабочим днём, предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3-х календарных дней (но, при желании, работодатель для этого отпуска может установить и большую продолжительность).

В любом случае, длительность и порядок предоставления дополнительного отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего дня устанавливаются в коллективном договоре или Правилах внутреннего трудового распорядка (ст. 119 ТК РФ).

Может случиться, что в течение рабочего года вас вообще ни разу не привлекли к работе за пределами рабочей смены. Ну, просто не было такой необходимости. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день вам все равно будет положен.

Обязанность работодателя предоставить вам такой отпуск определяется самим фактом приёма на должность, включённую в перечень должностей с ненормированным рабочим днём. К тому же трудовым законодательством не предусмотрено предоставление дополнительного отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего дня пропорционально отработанному в рабочем году времени.

Иными словами, как только вас приняли в организацию на соответствующую должность, вам сразу положены все дни дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день (Письмо Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1).

Статьёй 97 ТК РФ предусмотрен еще один вариант работы за пределами установленной продолжительности рабочего дня – это сверхурочная работа.

Чтобы привлечь вас к сверхурочной работе руководителем должен быть издан соответствующий письменный приказ (распоряжение), с которым вас должны ознакомить. Вы, в свою очередь, должны дать письменное согласие на такую работу. Но ведь мы с вами знаем, что начальник может и устно попросить задержаться, и в этой просьбе ему сложно будет отказать. Должен ли работодатель учитывать время такой работы, как сверхурочное? Да, должен, даже если письменный приказ им не издавался. Но в этом случае, факт устного распоряжения кого-либо из руководителей организации должен быть установлен или же доказан (Письмо Минтруда от 05.02.2018 № 14-2/В-149).

Привлекать работников к сверхурочной работе нельзя более чем на четыре часа в течение 2-х дней подряд. При этом суммарно сверхурочная работа каждого работника не должна превышать 120 часов в год (ст.99 ТК РФ).

Случаи, в которых работодатель вправе привлечь вас к сверхурочной работе определены в ст. 99 ТК РФ. На самом деле их не так уж и много, но они могут охватывать большое количество производственных ситуаций:

при невозможности закончить работу в течение рабочего времени из-за непредвиденных технических задержек производственного процесса;

при возникновении риска порчи или гибели имущества работодателя (государственного или муниципального имущества) либо возникновения угрозы жизни и здоровью людей в случае невыполнения (незавершения) работы;

при необходимости выполнения временных работ по ремонту и восстановлению оборудования, его съёмных частей или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может явиться причиной для прекращения работы значительного числа работников;

для продолжения работы при невозможности перерыва в производственном процессе в связи с неявкой сменщика.

Согласие работников на привлечение к сверхурочной работе не потребуется только в экстренных ситуациях, например, для выполнения работ по предотвращению катастроф природного или техногенного характера, производственных аварий либо устранение их последствий.

Есть целый ряд работников, которых вообще нельзя привлекать к сверхурочной работе, к ним относятся беременные женщины, несовершеннолетние работники, работники, заключившие с работодателем ученический договор и др. (ст. 99 ТК РФ).

Учёт сверхурочной работы в организации необходимо вести индивидуально по каждому работнику. В соответствии со ст. 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится в повышенном размере:

за первые 2 часа сверхурочной работы - не менее, чем в полуторном размере (k = 1,5);

за последующие часы работы - не менее, чем в двойном размере (k = 2,0).

При желании, работодатель может установить и более высокие коэффициенты оплаты сверхурочной работы, зафиксировав своё решение в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Если же вы захотите взамен повышенной оплаты за работу сверхурочно дополнительно отдохнуть, то вы вполне можете себе это позволить (ст. 152 ТК РФ). Главное, чтобы время такого отдыха предварительно было согласовано с работодателем, причём продолжительность такого отдыха не может быть меньше времени сверхурочной работы.

На практике, не редки ситуации, когда работник в течение года отрабатывает сверхурочно более 120 часов. А мы с вами знаем, что 120 часов в год – это максимально допустимое время сверхурочной работы, установленное ст. 99 ТК РФ. Должен ли работодатель оплачивать работнику часы сверхурочной работы сверх установленных Трудовым кодексом? Здесь ответ очевиден, конечно, должен. Ведь ограничение сверхурочной работы – это гарантия, направленная на обеспечение конституционного права работников на отдых. В ст. 99 ТК РФ ничего не сказано, что часы сверхурочной работы сверх установленной годовой нормы не оплачиваются, следовательно, должны быть оплачены все часы сверхурочной работы с соответствующими повышающими коэффициентами. Этот же вывод содержится в Определении Конституционного суда РФ от 19.12.2019 № 3363-О.

В заключении мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что принять работника на график работы с ненормированным рабочим днём можно только, если его должность или выполняемые работы есть в утверждённом в организации перечне, закреплённом в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Уведомить работника о нестандартном режиме работы необходимо ещё на стадии заключения с ним трудового договора.

Привлечение работников к сверхурочной работе (кроме выполнения работ в экстренных ситуациях) производится только по распоряжению работодателя и только с письменного согласия работников. Если вы не дадите своего согласия, то заставлять вас продолжить работу по окончанию рабочего дня работодатель не вправе, тем более на регулярной основе. К тому же есть отдельные категории работников, которых вообще нельзя привлекать к сверхурочной работе.

Но если сотрудник сам изъявит желание остаться на работе после окончания рабочего дня и ещё немножко ударно потрудиться, работодатель вполне законно может ему за переработку не платить. Ведь такая дополнительная работа не будет являться сверхурочной.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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