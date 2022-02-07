Самозанятым будут оплачивать больничные

До конца 2022 года примут новый закон о занятости, по которому самозанятым и просто физлицам, работающим по договорам ГПХ, будут положены больничные. Об этом рассказал рассказал замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Документ определит понятие самозанятых, особенности их участия в системе пенсионного и социального страхования. У этой категории предпринимателей появится право на оплату больничных при условии уплаты взносов.

Он напомнил, что закон о занятости (№ 1032-1) был принят 30 лет назад. В него внесли уже 50 поправок. Нужен новый закон: его подготовкой сейчас занимаются.

К концу 2022 года закон планируют принять.

«Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия», — сказал Исаев.

Также закон обяжет работодателей платить взносы в ФСС с выплат по договорам ГПХ.