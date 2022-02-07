Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Самозанятым будут оплачивать больничные

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

До конца 2022 года примут новый закон о занятости, по которому самозанятым и просто физлицам, работающим по договорам ГПХ, будут положены больничные. Об этом рассказал рассказал замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Документ определит понятие самозанятых, особенности их участия в системе пенсионного и социального страхования. У этой категории предпринимателей появится право на оплату больничных при условии уплаты взносов.

Он напомнил, что закон о занятости (№ 1032-1) был принят 30 лет назад. В него внесли уже 50 поправок. Нужен новый закон: его подготовкой сейчас занимаются.

К концу 2022 года закон планируют принять.

«Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия», — сказал Исаев.

Также закон обяжет работодателей платить взносы в ФСС с выплат по договорам ГПХ.

Гость, прокачайся в профессии!
Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить