Самозанятым будут оплачивать больничные

До конца 2022 года примут новый закон о занятости, по которому самозанятым и просто физлицам, работающим по договорам ГПХ, будут положены больничные. Об этом рассказал рассказал замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Документ определит понятие самозанятых, особенности их участия в системе пенсионного и социального страхования. У этой категории предпринимателей появится право на оплату больничных при условии уплаты взносов.Он напомнил, что закон о занятости (№ 1032-1) был принят 30 лет назад. В него внесли уже 50 поправок. Нужен новый закон: его подготовкой сейчас занимаются.
К концу 2022 года закон планируют принять.
«Закон будет направлен на то, чтобы больше людей работали легально и получили права на пенсии и социальные пособия», — сказал Исаев.
Также закон обяжет работодателей платить взносы в ФСС с выплат по договорам ГПХ.
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