Бухгалтеры советуют, как заполнить 3-НДФЛ в личном кабинете клиентам, если те не хотят давать пароли

Если клиент не дает пароль, то поможет программа для удаленного доступа. Либо бухгалтеры отправляют готовый файл, а клиенты уже сами по инструкции загружают. Либо пусть платят за выезд домой.

Спрашивает наш подписчик.

«Клиенты просят заполнить 3-НДФЛ в личном кабинете. Пароли давать отказываются. Как Вы решаете эту проблему. Готовы хоть домой приехать ко мне или чтобы я к ним приехала. Ну что за бред? На бумаге не сильно желают. Файл же можно выслать для загрузки в личный кабинет. Не хотят и файл».

В комментариях советуют никуда не ехать, а воспользоваться программой для удаленного доступа, по типу TeamViewer. А вот еще советуют:

Таким я готовлю в проге и отправляю готовый файл. Они сами загружают файл и документы по списку, мною предоставленному и сдают. Кто сам не может, по телефону удаленно говорю на какую кнопку нажимать. Всё проходит без проблем.

Автор поста еще по цене вопрос задала, кто сколько берет. Кто-то по 500 руб. за декларацию, а кто-то и тысячу.

А кто-то и домой готов приехать. Не бесплатно, разумеется.