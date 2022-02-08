Будут новые способы сдачи отчетов о вакансиях в ЦЗН

Работодатели смогут размещать вакансии не только на портале ЦЗН. Будет альтернатива системе «Работа в России».

Работодатели с численностью от 25 человек должны размещать вакансии электронно на портале «Работа в России», или на иных информационных ресурсах.

В законе о занятости сказано, что требования к этим ресурсам утверждает правительство.

На федеральном портале опубликован проект с такими требованиями. В них прописан порядок взаимодействия «Работы в России» и информресурсов.

Перечень таких ресурсов утвердит Минтруд.

Работодатели смогут размещать информацию на этих ресурсах, а оттуда она уже перейдет в систему «Работа в России».

Речь идет об информации, которую надо передавать ежемесячно: о потребностях в работниках и об условиях их привлечения;

о наличии свободных мест и вакантных должностей;

о специальных рабочих местах, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

Добавим, что в законе не прописаны четкие сроки сдачи отчетов о вакансиях. Кроме того, пока не было четких разъяснений о том, все ли вакансии нужно включать в отчет или только инвалидные, и надо ли сдавать нулевые отчеты.

Впрочем, о штрафе за несдачу отчетов Роструд уже предупредил.