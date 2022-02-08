💥 Зарплату пострадавшего бизнеса надо отражать в 6-НДФЛ с кодом вычета 620

ФНС наконец-то разъяснила бухгалтерам, как заполнять 6-НДФЛ пострадавшему бизнесу, который воспользовался зарплатной льготой в 2021 году. В отчете должен быть вычет с кодом 620.
1С предложила пользователям на выбор два варианта для НДФЛ с выплаты в виде МРОТ:
- включать 12 792 руб. в доходы и одновременно применить вычет по коду 620 на эту сумму;
- вообще не включать в доходы 12 792 руб.
Мнения бухгалтеров разделились, а налоговики высказывать свое мнение не спешили.
И вот вышло письмо № БС-4-11/1156@ от 02.02.2022.
Во-первых, налоговики пояснили, что освобождается от НДФЛ только зарплата по трудовому договору.
Выплаты по договорам ГПХ не освобождаются. С них надо полностью удерживать НДФЛ и начислять взносы.
Во-вторых, в документе говорится, что в приложении 1 к форме 6-НДФЛ (бывшие справки 2-НДФЛ) надо указывать полный доход сотрудника по коду 2000 и одновременно вычет по коду 620 в пределах МРОТ.
Аналогично в разделе 2 расчета надо заполнить строку 130, где отразить этот вычет.
А вы уже сделали 6-НДФЛ с ковидной льготой? Указывали в отчете вычет с кодом 620?
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