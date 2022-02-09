Бывший налоговик отделалась штрафом в 1,7 миллиона за помощь в передаче взятки

В Самаре осудили бывшего замначальника отдела региональной МРИ ФНС № 20 за посредничество во взятке и покушении на кражу. Отделалась крупным штрафом.
Осудили ее по следующим статьям: ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.291.1 и ч. 3 ст. 158 УК.
Как установило следствие, она получила 1,8 миллиона рублей, которые должна была передать должностному лицу из УФНС. Тот должен был не вносить коммерческую компанию в график выездных проверок и уменьшить по ней сумму доначислений.
С учетом что ее наказание составило только штраф — 1,7 миллиона рублей, эксперты считают, что подсудимая, скорее всего, активно сотрудничала со следствием и помогала в раскрытии преступления. Поскольку вообще при посредничестве во взятке можно сесть до 7 лет и попасть на штраф, 30-кратный сумме взятки.
По материалам «Коммерсантъ».
Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.