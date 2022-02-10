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Россияне на Байконуре хотят стать самозанятыми, но не могут

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Рубрика Самозанятые
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Сейчас жители Байконура не могут зарегистрироваться самозанятыми. Эту проблему пообещал решить бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Дело в том, что режим НПД вводится решением регионального законодательного собрания. В Байконуре ветвь законодательной власти отсутствует — таков его статус по двустороннему договору России и Казахстана.

Борис Титов отметил, что на территории Байконура действуют льготные ставки по УСН, и для ввода этих льгот было достаточно постановления главы города.

«Думаю, что глава администрации, несмотря на всю специфику Байконура, имеет право принимать аналогичное решение и в том, что касается самозанятых», — сказал Титов.

Бизнес-защитник обещал запросить разъяснения по этому вопросу в Минфине.

Территория города и комплекса «Байконур» арендуется Россией у Казахстана до 2050 года, и на этот период Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации.

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