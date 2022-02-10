Россияне на Байконуре хотят стать самозанятыми, но не могут

Сейчас жители Байконура не могут зарегистрироваться самозанятыми. Эту проблему пообещал решить бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Дело в том, что режим НПД вводится решением регионального законодательного собрания. В Байконуре ветвь законодательной власти отсутствует — таков его статус по двустороннему договору России и Казахстана.
Борис Титов отметил, что на территории Байконура действуют льготные ставки по УСН, и для ввода этих льгот было достаточно постановления главы города.
«Думаю, что глава администрации, несмотря на всю специфику Байконура, имеет право принимать аналогичное решение и в том, что касается самозанятых», — сказал Титов.
Бизнес-защитник обещал запросить разъяснения по этому вопросу в Минфине.
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