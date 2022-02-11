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❗ Если компания перейдет на единый налоговый платеж, применять АУСН будет нельзя

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Рубрика АУСН
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В июле 2022 года должен заработать новый спецрежим для малого бизнеса — АУСН. Перейти на него смогут не все. В запретительном списке сейчас 31 позиция. А будет еще больше. Вход перекроют тем, кто перейдет на ЕНП.

Подготовлены поправки ко второму чтению в законопроект № 20281-8 — о введении АУСН, пишет «Коммерсантъ».

В проекте было предусмотрено, что перейти на АУСН, в частности, не смогут:
  • фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек;
  • фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей в год;
  • фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей;
  • фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия;
  • фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами.

Полный список с запретами смотрите тут.

По новой версии в запретительном списке будет еще 2 позиции.

Перейти на АУСН не сможет бизнес, который захочет применять единый налоговый платеж (его внедрят с июля 2022 года).

Также претендовать на АУСН не сможет бизнес из регионов, не входящих в пилотный проект.

Напомним, пока АУСН вводят в 4 регионах:

  • Москве;
  • Московской области;
  • Калужской области;
  • Татарстане.

О том, кто сможет принять новый режим и как будут считать налог, мы рассказывали здесь.

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