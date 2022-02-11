❗ Если компания перейдет на единый налоговый платеж, применять АУСН будет нельзя

В июле 2022 года должен заработать новый спецрежим для малого бизнеса — АУСН. Перейти на него смогут не все. В запретительном списке сейчас 31 позиция. А будет еще больше. Вход перекроют тем, кто перейдет на ЕНП.
Подготовлены поправки ко второму чтению в законопроект № 20281-8 — о введении АУСН, пишет «Коммерсантъ».
- фирмы и ИП с численностью штата более 5 человек;
- фирмы и ИП с доходом более 60 млн рублей в год;
- фирмы, у которых есть ОС на сумму более 150 млн рублей;
- фирмы и ИП с сотрудниками, которым положена досрочная пенсия;
- фирмы и ИП с сотрудниками-иностранцами.
Полный список с запретами смотрите тут.
По новой версии в запретительном списке будет еще 2 позиции.
Перейти на АУСН не сможет бизнес, который захочет применять единый налоговый платеж (его внедрят с июля 2022 года).
Также претендовать на АУСН не сможет бизнес из регионов, не входящих в пилотный проект.
Напомним, пока АУСН вводят в 4 регионах:
- Москве;
- Московской области;
- Калужской области;
- Татарстане.
О том, кто сможет принять новый режим и как будут считать налог, мы рассказывали здесь.
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