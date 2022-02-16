❗ Для работодателей ввели отчет о переводе сотрудников на дистанционку

Готов бланк для передачи в ЦЗН сведений о переводе работников на удаленку.
Только недавно Минтруд утвердил новые бланки с отчетами, которые должен сдавать бизнес в ЦЗН. И вот уже в этот документ вносят поправки.
Опубликован приказ Минтруда № 57 от 14.02.2022.
Меняют бланк сведений об установлении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства (приложение № 2 к приказу № 24).По закону о занятости (п.2 ст. 25), сведения о неполном дне надо сдавать в ЦЗН через 3 дня после принятия решения.
В этой форме надо будет указывать, в том числе, данные об организации дистанционной работы.
Однако в статье 25 ничего не сказано про отчет о введении дистанционки.
Но есть рекомендации РТК, утвержденные 28.01.2022, о переводе на дистанционку максимально возможной численности работников.
В этом документе говорится, что Минтруд и Роструд будут еженедельно передавать в Правительство отчет о переводе работников на удаленку. Формировать отчет будут на основе информации, которая поступает в ЦЗН от работодателей по формам, утвержденным приказом № 24.Но в приказе № 24 не было никаких форм для отчета о дистанционщиках. Это исправили, теперь форма есть.
Вот этот бланк:
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