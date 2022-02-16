Бухгалтеры пожаловались на новую версию онлайн-банка у ВТБ — ничего не работало, платежки не отправлялись

На банк ВТБ жалуются — люди ничего не могут в онлайн-версии. На горячей линии им предложили идти в банк ногами с платежками. За отправку каждой в банке по 500 рублей берут.
Рассказал наш подписчик.
«Хочу привлечь внимание к беспределу банка ВТБ! Мы второй день, кроме как посмотреть на свои деньги на экране компьютера, ничего сделать не можем. Банк без предупреждения отключил старую версию онлайн-банка (можно только скачать выписку). А в новой версии вообще ничего не работает, даже остатки по счетам не видно. Можно только настроить уведомления. Ожидание ответа специалиста на горячей линии — более 30 мин — и тишина.
В офисе банка ничего сделать не могут. Говорят, приходите ножками, приносите платежку, стоит 500 руб. каждая. Есть еще пострадавшие? Куда жаловаться? Что за беспредел?».
В комментариях откликнулись несколько таких же пострадавших.
«Да, я такая же пострадавшая. Они начали переходить на новую платформу. С 10 декабря по 26 декабря 2021 года ничего не работало. Наши обращения силы не имели».
По поводу карт физлиц тоже пожаловались. А кроме того, писали, что платежки сутки висели в обработке. А многие пишут, что вообще ушли из ВТБ из-за подобных проблем раньше.
А в итоге автор поста обновила его:
«Через 8 часов после публикации онлайн-банк заработал у обоих клиентов. До этого бились с техподдержкой 2 дня — безрезультатно! Спасибо всем за поддержку!».
Коллеги, у кого тоже проблемы были с ВТБ? Пишите в комментариях. А лучше в отзывах «Рейтинга компаний».
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.