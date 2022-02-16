Бухгалтеры пожаловались на новую версию онлайн-банка у ВТБ — ничего не работало, платежки не отправлялись

На банк ВТБ жалуются — люди ничего не могут в онлайн-версии. На горячей линии им предложили идти в банк ногами с платежками. За отправку каждой в банке по 500 рублей берут.

Рассказал наш подписчик.

«Хочу привлечь внимание к беспределу банка ВТБ! Мы второй день, кроме как посмотреть на свои деньги на экране компьютера, ничего сделать не можем. Банк без предупреждения отключил старую версию онлайн-банка (можно только скачать выписку). А в новой версии вообще ничего не работает, даже остатки по счетам не видно. Можно только настроить уведомления. Ожидание ответа специалиста на горячей линии — более 30 мин — и тишина.

В офисе банка ничего сделать не могут. Говорят, приходите ножками, приносите платежку, стоит 500 руб. каждая. Есть еще пострадавшие? Куда жаловаться? Что за беспредел?».

В комментариях откликнулись несколько таких же пострадавших.

«Да, я такая же пострадавшая. Они начали переходить на новую платформу. С 10 декабря по 26 декабря 2021 года ничего не работало. Наши обращения силы не имели».

По поводу карт физлиц тоже пожаловались. А кроме того, писали, что платежки сутки висели в обработке. А многие пишут, что вообще ушли из ВТБ из-за подобных проблем раньше.

А в итоге автор поста обновила его:

«Через 8 часов после публикации онлайн-банк заработал у обоих клиентов. До этого бились с техподдержкой 2 дня — безрезультатно! Спасибо всем за поддержку!».

Коллеги, у кого тоже проблемы были с ВТБ? Пишите в комментариях. А лучше в отзывах «Рейтинга компаний».