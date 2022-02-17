У ИП начались проблемы с налогом от депозитных процентов

ИП платит налог по УСН с процентов по депозитным бизнес-счетам. Но есть опасение, что на этот же доход налоговики насчитают еще и НДФЛ.
В 2022 году налоговики впервые начислят людям НДФЛ на проценты по вкладам. Банки уже отчитались перед ФНС и доход отражен в личных кабинетах налогоплательщиков.
ИП с удивлением обнаружили, что доход от депозита, который они отразили в декларации по УСН, тоже числится в личном кабинете.
Бизнесмены опасаются, что налоговики автоматически посчитают с этого года НДФЛ.
Впрочем, паниковать пока рано. Не исключено, что при составлении налогового уведомления будет учтено, что часть дохода облагается не НДФЛ, а предпринимательским налогом.
Такие сведения у налоговиков есть. Банки передают информацию о выплаченном процентном доходе на бланках установленной формы (приказ ФНС № ЕД-7-11/1067 от 10.12.2021).
Там есть строка, в которой отдельно отражаются проценты по счетам ИП.
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