В законе пропишут определение теневой занятости

Власти серьезно возьмутся за зарплаты в конвертах. Полномочия и механизмы для обеления рынка труда будут описаны в новой редакции закона о занятости, которую сейчас готовит Минтруд.

Там дадут определение неконвенциональной (теневой) занятости.

Также в законе будут нормы о самозанятых, их режиме работы и социальных гарантиях. Об этом подробнее читайте тут.

Для безработных введут индивидуальный план поиска работы. Тех, кто его не выполняет, будут лишать пособия.

Кроме того, урегулируют заемный труд, когда сотрудников направляют на работу к другому работодателю, передает РБК.

ЦЗН будет оказывать безработным платные услуги сверх тех, которые установлены законом и оказываются бесплатно.