СБИС больше не дает сдавать отчетность по доверенности

Через СБИС теперь нельзя сдать отчетность по доверенности в Москве и МО. Только с использованием электронной подписи самого налогоплательщика. Причина в том, что уполномочки сдавали много фейковых деклараций с миллионными НДС и пропадали.

Рассказал наш подписчик.

«СБИС официально подтвердил, что у них отсутствует техническая возможность сдачи налоговой отчетности по доверенности в налоговые инспекции по Москве и Московской области».

По словам Яны Барихашвили, генерального директора ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированного партнёра УЦ Тензор, со ссылкой на официальный ответ СБИС — такой возможности в Москве (и МО) нет и не будет. Отчетность можно сдать только через КЭП налогоплательщика.

«Именно в Москве большая проблема с уполномочками, они сдавали миллионные НДС и пропадали» — сказала она.

В комментариях сообщили, что через «Калугу-Астрал», «Контур» по доверенности нормально сдается. А автор поста поделилась ответом от СБИС:

Коллеги, кто какими операторами ЭДО пользуется? У всех по доверенности сдать можно?