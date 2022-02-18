СБИС больше не дает сдавать отчетность по доверенности

Через СБИС теперь нельзя сдать отчетность по доверенности в Москве и МО. Только с использованием электронной подписи самого налогоплательщика. Причина в том, что уполномочки сдавали много фейковых деклараций с миллионными НДС и пропадали.
Рассказал наш подписчик.
«СБИС официально подтвердил, что у них отсутствует техническая возможность сдачи налоговой отчетности по доверенности в налоговые инспекции по Москве и Московской области».
По словам Яны Барихашвили, генерального директора ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированного партнёра УЦ Тензор, со ссылкой на официальный ответ СБИС — такой возможности в Москве (и МО) нет и не будет. Отчетность можно сдать только через КЭП налогоплательщика.
«Именно в Москве большая проблема с уполномочками, они сдавали миллионные НДС и пропадали» — сказала она.
В комментариях сообщили, что через «Калугу-Астрал», «Контур» по доверенности нормально сдается. А автор поста поделилась ответом от СБИС:
Коллеги, кто какими операторами ЭДО пользуется? У всех по доверенности сдать можно?
Привет, Гость! Идет набор на программу профессиональной переподготовки.
Получите диплом с квалификацией «Главный бухгалтер на УСН, код В, уровень квалификации 6». После курса вы сможете без посторонней помощи вести ИП или небольшую компанию на упрощенной системе налогообложения.
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.