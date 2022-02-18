Изменили нормы рабочего времени для водителей-ИП

С 1 сентября 2022 года водители, которые работают сами на себя в качестве ИП, должны будут применять новые правила труда и отдыха.
Опубликован приказ Минтранса от 12.01.2022 № 5.
Поправки внесут в «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей», утвержденные приказом Минтранса от 16.10.2020 № 424.
Сейчас там много норм, для которых должны быть приняты локальные акты работодателя. А у ИП-одиночек работодателя нет.
По новым правилам, продолжительность рабочего времени водителя-ИП не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период один месяц.
Разделение рабочего дня (смены) водителя-ИП допускается по решению такого водителя.
Время обеденного перерыва ИП определяет сам в пределах от 30 минут до 2 часов.
О том, какой режим работы целесообразно установить для наемного водителя-дальнобойщика, читайте тут.
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