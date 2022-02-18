Пятница на «Клерке»: сколько у нас мужчин-бухгалтеров и почему профессиональное выгорание — это серьезно

Рассуждая на тему — являются ли мужчины маньяками из-за работы в бухгалтерии, мы провели опрос «Встречались с бухгалтерами-мужчинами, как оно вам?» и результаты нас приятно удивили — 44 ответа «я сам — мужчина-бухгалтер». Кто же они наши герои?

В комментариях о своем опыте в бухгалтерии рассказывают наши постоянные читатели и комментаторы, вот Arhimed0, например. И признается:

Значительным опытом в профессии могут похвастаться еще два наших пользователя: Свечков — 27 лет и Bopohac — 30 лет стажа.

Кроме того, о принадлежности к миру первички, требований и отчетов заявили:

В бухгалтерии, как рыба в воде, ориентируются наш эксперт Сергей Верещагин и директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» Aleksey Ivanov.

Кстати, в 2021 году, поздравляя женщин-бухгалтеров с 8 Марта, «Моё дело» в своем блоге выпустили интересный пост «Почему в бухгалтерии женщин больше, чем мужчин».

А пока в комментариях кипит обсуждение — насколько мужчины в бухгалтерии профессиональнее, аккуратнее и все такое.

А вот девушка признается — муж-маньяк, любит разборки с ФНС. Признавайтесь, мужчины, в бухгалтерию вас привлекает адреналин?

Или прекрасный пол?

А бывает и так, что бухгалтерия доводит до нервного срыва. Об этом как-то рассказал на форуме один из наших читателей.

Об эмоциональном выгорании у бухгалтеров подробнее написал в блоге на «Клерке» к.э.н., магистрант Академии психологии и педагогики ЮФУ, преподаватель вуза (доцент) со стажем более 17 лет Александр Заворин.

Расскажите нам, как боретесь с эмоциональным выгоранием?