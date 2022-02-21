Решение налоговиков по выездной проверке обязательно нужно обжаловать. Чтоб хотя бы снизить штрафы

Бухгалтеры беспокоятся, что, когда прилетит акт по налоговой проверке, налоговики придут и спишут все деньги со счета. Эксперт поясняет, что акт ВНП — это еще не конец проверки, его нужно обжаловать. А после заявить на рассрочку.

Спрашивает наш подписчик.

«Закончилась выездная проверка, ждём акт. Сумма по акту проверки ожидается совсем немаленькая. Есть ли возможность платить сумму по акту частями, например, выплатить за год? Или автоматически спишут с расчетного счета? Если спишут сразу, можно забыть о деятельности, платежи поставщику будут заморожены на долгий период. Письмо писать в ИФНС? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как выходили из такой ситуации?».

Прокомментировала Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.

«Прежде всего, надо понимать, что по акту проверки никто ничего с налогоплательщика взыскать не может. После получения акта у налогоплательщика есть месяц на написание возражений на него, затем состоится рассмотрение материалов проверки.

Пренебрегать этой стадией не стоит, даже если вы согласны с содержанием доначислений — всегда можно пытаться хотя бы снизить предлагаемые суммы штрафов, заявив о наличии смягчающих обстоятельств».

По словам эксперта, инспекция может рассматривать материалы проверки несколько месяцев, после чего выносит решение. Решение по результатам ВНП сразу в силу не вступает. Кроме того, процесс при желании можно растянуть, подав апелляционную жалобу на решение налоговой. Если активно стараться обжаловать каждый документ от налоговиков, это может отсрочить вступление решения по проверке минимум на два месяца.