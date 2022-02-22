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Посчитать налоги, подать декларацию ИП на УСН будет стоить от 5 тысяч, считают бухгалтеры

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Бухгалтеры назвали примерный ценник за услуги для ИП без работников: посчитать авансы по УСН, сделать платежи по налогам, подготовить декларацию. В среднем считают, что такая работа стоит 10 тысяч рублей.

Интересуется наш подписчик.

«Подскажите, сколько сейчас будет стоить данный перечень услуг: рассчитать ежеквартальный аванс по налогу УСН, сделать платежи по взносам и налогу УСН, подготовить декларацию УСН 6%.

ИП без сотрудников. Программы нет, данные будут заноситься в таблицу и рассчитываться».

В комментариях пишут, что автор поста дает слишком мало информации. К примеру, вот как делают:

«Вид деятельности, количество операций, способы и особенности расчёта. я веду учёт всем, даже ИП на патенте и УСН 6%, иначе бардака со сверками не избежать, к тому же как минимум нужна КУДиР — забить всё в 1С куда проще разборок с таблицами Excel. В регионе за такое берут от 5 тысяч в месяц или в квартал, зависит от оборотов (насколько я понимаю столичное ценообразование, надо умножить на 2-3»

Кто-то назвал сумму от 15 тысяч в сходной ситуации, но там отказались — решили, что дорого. Кто-то считает, что можно за 10 тысяч. А вот еще мнение:

«За час английского без ответственности берут 1500, вот и думайте. Надо рассчитывать 5000 в день, обычно вся работа одним днём и обходится. Плюс, обязательно будут дополнительные вопросы».

Коллеги, а вы как думаете?

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