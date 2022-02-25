🏬 Из-за санкций бухгалтерам приходится срочно менять банки для ВЭД

Бухгалтеры советуют банки для ВЭД вместо попавших под санкции США и ЕС. Чаще всего называют «Авангард» и «Альфа-банк». «Альфа» частично под санкциями, но на платежи это повлиять не должно.
Спрашивает наш подписчик:
«Очень актуальный сейчас вопрос, кто работает с ВЭД. Только что США ввели новые санкции, куда попали основные крупные банки. Мы работаем с „Открытием“ уже около 7 лет, очень была довольна валютным сопровождением. Теперь этот банк под санкциями. Посоветуйте, пожалуйста, какой теперь банк рассмотреть для валютных операций, с каким банком вы работаете и довольны валютным контролем?
Надо срочно принимать решение в какой банк уходить с валютными контрактами».
В комментариях посоветовали банк «Авангард». Еще советуют «Альфа банк», но он тоже под санкциями. Правда, пишут, что для него санкции только в плане привлечения капитала, с платежами, по сообщению банка, проблем нет.
Также советуют «Юникредитбанк», «Уралсиб», Банк «Санкт-Петербург», «Райффайзенбанк». Упомянули «Тинькофф-банк».
В общем, выбор пока есть.
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