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Банки не могут поднимать ставки по уже выданным кредитам вслед за ставкой ЦБ

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Рубрика Кредиты
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Банк не имеет права поднимать ставку по кредиту после повышения ключевой ставки ЦБ, если только это не прописано в договоре.

Рассказал Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«По договорам о кредитовании физических лиц никакой банк однозначно не может в одностороннем порядке повышать ставки по кредиту — хоть потребительскому, хоть ипотечному. ЦБ весьма строго за этим следит, и условия кредитования в части эффективной процентной ставки должны прописываться в договоре большими буквами.

Любые оговорки в договоре кредитования физлица о возможном существенном изменении условий (ключевой ставки, прежде всего) как основании для изменения ставки процента по кредиту в одностороннем порядке ничтожны.

Однако, это не касается коммерческих предприятий. Здесь сфера свободы заключения договора о кредитовании существенно выше для банков. И если такая оговорка в договоре о повышении ставки процента по кредиту в связи с существенным изменением условий имеется — банк вправе это применить».

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