Банки не могут поднимать ставки по уже выданным кредитам вслед за ставкой ЦБ

Банк не имеет права поднимать ставку по кредиту после повышения ключевой ставки ЦБ, если только это не прописано в договоре.

Рассказал Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«По договорам о кредитовании физических лиц никакой банк однозначно не может в одностороннем порядке повышать ставки по кредиту — хоть потребительскому, хоть ипотечному. ЦБ весьма строго за этим следит, и условия кредитования в части эффективной процентной ставки должны прописываться в договоре большими буквами.

Любые оговорки в договоре кредитования физлица о возможном существенном изменении условий (ключевой ставки, прежде всего) как основании для изменения ставки процента по кредиту в одностороннем порядке ничтожны.

Однако, это не касается коммерческих предприятий. Здесь сфера свободы заключения договора о кредитовании существенно выше для банков. И если такая оговорка в договоре о повышении ставки процента по кредиту в связи с существенным изменением условий имеется — банк вправе это применить».

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