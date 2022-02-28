Переплату по фиксированным взносам лучше вернуть, а потом уплатить снова

Уплаченные фиксированные взносы уменьшают налог по УСН «доходы», но только в пределах начисленной суммы. Переплата по взносам в уменьшение налога не идет.

Ситуацию обсуждают участники нашего форума.

ИП переплатил взносы на ОМС за 2021 год: вместо 8 426 руб. заплатил 10 426 руб.

Уменьшить налог по УСН за 2021 год на эти лишние 2 тыс. нельзя.

Но так как реально эти 2 000 не были уплачены в 2022 году, их нельзя будет вычесть из суммы налога за 2022 год. Что делать? — спрашивает наша читательница

Коллеги советуют подать заявление на возврат переплаты. А потом уже уплатить взносы за 2022 год.

Что будет с фиксированными взносами в 2023 году, читайте тут.

Обсуждение идет в теме форума «Фиксированные взносы у ИП на УСН».