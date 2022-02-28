Набиуллина пригласила иностранные банки подключаться к российскому аналогу SWIFT

К российскому аналогу системы SWIFT, системе передачи финансовых сообщений ЦБ могут присоединяться иностранные участники финрынка, рассказала глава ЦБ.

«У нас есть система передачи финансовых сообщений — СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы», — сказала она.

Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик. Карты международных платежных систем, которые выпустили попавшие под санкции банки продолжают работать внутри страны как обычно, добавила Набиуллина.

По материалам «ТАСС».

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