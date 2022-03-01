Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сертификат об антителах не спасет от отстранения от работы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Сотрудников без прививки от ковида нужно отстранять от работы (если в регионе введено такое условие для определенных отраслей). Но даже если отстраненный работник принес сертификат с QR-кодом о наличии антител — его это не спасет.

До работы человека не допустят.

Как пояснил Роструд, основанием для отстранения от работы является не отсутствие антител, а отсутствие вакцинации.

Следовательно, сертификат о наличии антител не является основанием для допуска к работе.

При этом у работника могут быть противопоказания к вакцинации. Но в этом случае оформляется медотвод.

Напомним, с 21 февраля получить сертификат об антителах можно на Госуслугах.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить