Сертификат об антителах не спасет от отстранения от работы

Сотрудников без прививки от ковида нужно отстранять от работы (если в регионе введено такое условие для определенных отраслей). Но даже если отстраненный работник принес сертификат с QR-кодом о наличии антител — его это не спасет.
До работы человека не допустят.
Как пояснил Роструд, основанием для отстранения от работы является не отсутствие антител, а отсутствие вакцинации.
Следовательно, сертификат о наличии антител не является основанием для допуска к работе.
При этом у работника могут быть противопоказания к вакцинации. Но в этом случае оформляется медотвод.
Напомним, с 21 февраля получить сертификат об антителах можно на Госуслугах.
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