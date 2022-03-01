Сертификат об антителах не спасет от отстранения от работы

Сотрудников без прививки от ковида нужно отстранять от работы (если в регионе введено такое условие для определенных отраслей). Но даже если отстраненный работник принес сертификат с QR-кодом о наличии антител — его это не спасет.

До работы человека не допустят.

Как пояснил Роструд, основанием для отстранения от работы является не отсутствие антител, а отсутствие вакцинации.

Следовательно, сертификат о наличии антител не является основанием для допуска к работе.

При этом у работника могут быть противопоказания к вакцинации. Но в этом случае оформляется медотвод.

Напомним, с 21 февраля получить сертификат об антителах можно на Госуслугах.