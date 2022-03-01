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Что бухгалтерам надо успеть сегодня

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Рубрика 6-НДФЛ
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1 марта истекает срок сразу по нескольким бухгалтерским событиям.

Во-первых, сегодня последний день сдачи 6-НДФЛ за 2021 год.

О том, как заполнять этот расчет пострадавшему бизнесу с льготой по НДФЛ, читайте тут.

О том, как отражать зарплату за декабрь, читайте тут.

Новые контрольные соотношения, по которым проверят ваш отчет, — тут.

Во-вторых, сегодня истекает срок уплаты транспортного налога, налога на имущество и земельного налога.

Этот новый срок уплаты действует с 2022 года.

Также в этом году сделали единый срок уплаты для авансовых платежей по этим налогам — последнее число месяца, следующего за истекшим кварталом.

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