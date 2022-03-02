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Бухгалтеры обсуждают, как отвечать на требования налоговиков по средним зарплатам

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики снова рассылают требования по зарплатам, которые меньше средних по региону. Бухгалтеры рассказали, как отписываются.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста, в Москве налоговая выставляет требования с указанием на то, что у вас не соответствует уровень зарплаты минимальному с какой суммы? Какая минимальная зарплата в Москве, к которой налоговая относятся лояльно?».

В комментариях посоветовали посмотреть средние данные по нужной профессии, и напомнили, что ответственности за это нет.

Кто-то напомнил, что МРОТ в Москве с 1 января 2022 года составляет 21 371 рубль в месяц. И сослался на Постановление Правительства Москвы № 1597-ПП, вступившее в силу с 1 января 2022 года.

А вот как отвечают налоговикам:

«У нас много сотрудников на полставки, тоже присылают каждый квартал после сдачи РСВ, что по вашему ОКВЭД должна быть зарплата в среднем не меньше 50 тыс. Ага, конечно. Отвечаю письмом, что денег на такие зарплаты еще не накопили, но стараемся. Некоторые сотрудники устроены по совместительству, прикладываю штатку и все».

О подобных требованиях многие пишут. Коллеги, поделитесь в комментариях, если вам тоже прилетало. Как отписываетесь?

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