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Нельзя блокировать имущество бизнеса перед ВНП, считают депутаты

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Рубрика Налоговые проверки
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В Думе находится законопроект, по которому налоговикам дадут право накладывать арест на имущество бизнеса до решения суда. Эту идею просят пока отложить.

В период санкций лучше не ужесточать налоговое законодательство, заявили в Заксобрании Ростовской области.

Поправки в НК предусматривают, что на имущество компаний и ИП будут накладывать предварительные обеспечительные меры сразу после вынесения решения о проведении выездной проверки или после проведения камеральной.

Будут блокировать:

  • недвижимость;
  • транспорт;
  • иное имущество (кроме товаров и материалов);
  • ценные бумаги.

Бизнес выступает против этой новации, потому что обеспечительные меры до самой выездной проверки противоречат принципу презумпции невиновности.

В региональном парламенте провели круглый стол, где обсудили этот вопрос.

Депутаты пришли к выводу, что что рассмотрение законопроекта на федеральном уровне следует отложить, особенно с учетом нынешних реалий.

Это предложение будет направлено в Госдуму.

Отметим, что ранее против этого законопроекта высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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