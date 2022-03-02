Нельзя блокировать имущество бизнеса перед ВНП, считают депутаты

В Думе находится законопроект, по которому налоговикам дадут право накладывать арест на имущество бизнеса до решения суда. Эту идею просят пока отложить.
В период санкций лучше не ужесточать налоговое законодательство, заявили в Заксобрании Ростовской области.
Будут блокировать:
- недвижимость;
- транспорт;
- иное имущество (кроме товаров и материалов);
- ценные бумаги.
Бизнес выступает против этой новации, потому что обеспечительные меры до самой выездной проверки противоречат принципу презумпции невиновности.
В региональном парламенте провели круглый стол, где обсудили этот вопрос.
Депутаты пришли к выводу, что что рассмотрение законопроекта на федеральном уровне следует отложить, особенно с учетом нынешних реалий.
Это предложение будет направлено в Госдуму.
Отметим, что ранее против этого законопроекта высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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