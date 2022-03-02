Запрет на валютные выплаты иностранцам касается как старых займов, так и новых договоров, пояснили в ЦБ

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Рубрика Валютные операции
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Центробанк разъяснил вчерашний запрет по передаче иностранным компаниям и физлицам валюты по договорам займа.

Заперт включен в подписанный вчера Путиным Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

«С 1 марта текущего года установлен запрет только на передачу нерезидентам денежных средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа. Передача денежных средств в иностранной валюте нерезиденту в рамках исполнения действующих договоров займа, заключенных до 1 марта текущего года, подлежит немедленному прекращению», — сказано в сообщении ЦБ.

При этом резиденты по-прежнему могут получать валюту от иностранных компаний и физлиц. Например, при возврате нерезидентами займа, оплату процентов или штрафных санкций по займу.

По материалам «Прайм».

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