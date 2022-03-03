🤦 По обязательной продаже 80% валюты полетели первые вызовы в ИФНС

Налоговики начали вызывать в инспекцию по вопросу обязательной продажи 80% валютной выручки. А бухгалтеры обсуждают, какая будет ответственность, если требование по продаже валюты не исполнять.

Рассказала наша подписчица.

«Вызывают в налоговую для дачи пояснений, почему указом предусмотрена обязательная продажа инвалюты с 1 января 2022 года».

В комментариях предположили, что налоговикам нужно рассказать про указ и новые правила продажи валютной выручки. Еще попросили второй лист требования прикрепить, но автор поста пока этого не сделала.

А кроме того, бухгалтеры обсудили возможную ответственность, если требование указа не исполнить. Вот что пишут:

«На мой взгляд, пока формально санкций нет (ч. 3 ст. 15.25 КоАП отменили в своё время за ненадобностью), но при желании, руководствуясь революционной целесообразностью, могут попытаться притянуть ч.1 ст. 15.25 (как за валютную операцию, совершенную с нарушением валютного законодательства). Понятно, что Указ — ни разу не валютное законодательство, но сейчас возможно всякое. Хотя, скорее, ГД быстренько нужный закон примет».

Коллеги, а вы что думаете? Что может быть за нарушение?

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