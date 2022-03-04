ИП и компаниям, которые занимаются ювелиркой, отменяют УСН и ПСН с 1 января 2023 года

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Рубрика УСН
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Компании и ИП, которые производят ювелирные изделия, либо торгуют ими оптом или в розницу, с 1 января 2023 года лишат права использовать УСН. Для ИП в этой отрасли отменяют патент.

Поправки вносят тем же законопроектом, которым отменяют НДС для физлиц при покупке в банках золотых слитков. Изменения будут в п. 3 ст. 346.12 и п. 6 ст. 346.43 НК.

Пункт 3 статьи 346.12 дополнят подпунктом 22:

«организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов».

Пункт 6 статьи 346.43 дополнят подпунктом 8:

«деятельности по производству ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, а также оптовой либо розничной торговли ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов».

Сейчас поправки рассматривают в Думе и могут их принять сразу в трех чтениях. Текст проекта можно скачать во вложении.

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